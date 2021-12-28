Erdoğan ''el koyacağız'' demişti... Gıda deposuna baskın
Adana’da gıda stoku yaptığı belirlenen bir kişinin deposuna baskın yapılarak mühürlendi.
Merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesi'nde bir depoda çok sayıda gıda ürünü olduğu şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti.
Adana İl Ticaret Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese baskın yaptı. Yapılan baskında depoda farklı marka ve gramajlarda ayçiçek yağı, bakliyat, deterjan, tuvalet kağıdı ve benzeri ürünler ele geçirildi.
Mehmet Z. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen depo görevlilerin yaptığı denetimden sonra mühürlendi.
ERDOĞAN "TEPELERİNDEYİZ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlarla ilgili sert tedbirler alınacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Tabii şu anda kimi ürünlerde görülen fiyat artışlarının bir sebebi küresel emtia fiyatlarının yükselişiyken, bir sebebi de maalesef piyasadaki açgözlü fırsatçılardır. Bu özellikle de stokçuluktan kaynaklanıyor. Şimdi bu bütçe müzakerelerinden sonra hemen bir yasal düzenleme yapacağız ve bu stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Bundan sonraki süreçte cezai müeyyidelerin çok daha yüksek olacağının sinyalini şimdiden veriyorum. Bunu bilsinler ve bu stokçuluğa tevessül etmesinler.
Hem ellerindekine el koyacağız hem de cezai müeyyideleri yüksek tutacağız. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz.