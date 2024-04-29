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Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri i Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yerel seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi.

Kaynak: AA, DHA, İHA
Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma - Resim: 1
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Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Çankaya'da bulunan konutunda ziyaret etti.

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Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma - Resim: 3

Erdoğan, Bahçeli ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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Erdoğan ile Bahçeli'den seçimler sonrası ilk buluşma - Resim: 4

Telefon görüşmesinin ardından gerçekleşen bu görüşme 31 Mart'taki yerel seçimin ardından yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu.

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