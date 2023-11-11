Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıllar sonra Olağanüstü İslam Zirvesi’nde yan yana geldi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’nde liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la aynı kareye girdi.
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ERDOĞAN, ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?
Erdoğan'ın Esad ile görüşüp görüşmeyeceği ise merak konusu oldu. Sputnik’e konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın programında böyle bir görüşme olmadığını belirtti.
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