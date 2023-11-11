  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede

Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, yıllar sonra Olağanüstü İslam Zirvesi’nde yan yana geldi.

Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede - Resim: 1

 Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 8’inci Olağanüstü İslam Zirvesi’nde liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı.

1 / 5
Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la aynı kareye girdi. 

2 / 5
Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede - Resim: 3

ERDOĞAN, ESAD İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Erdoğan'ın Esad ile görüşüp görüşmeyeceği ise merak konusu oldu. Sputnik’e konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın programında böyle bir görüşme olmadığını belirtti. 

3 / 5
Erdoğan ile Esad yıllar sonra aynı karede - Resim: 4
4 / 5