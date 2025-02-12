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Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u test etti. Sürüş sırasında gülümseten diyaloglar yaşandı.

Kaynak: İHA
Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ziyareti sırasında Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg aracını hediye etmişti. Erdoğan ve İbrahim hediye edilen Togg ile test sürüşüne çıktı. 

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Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu - Resim: 2

Erdoğan ve İbrahim’in araç içerisindeki diyalogları gülümsetti. Erdoğan ve İbrahim’e Togg sürüşü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.

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Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu - Resim: 3

"BENİM ŞOFÖRLÜĞÜME GÜVENMENE ŞAŞIRDIM"

Araç içerisinde "Ben genelde korumasız kullanıyorum" diyen Enver İbrahim'e Erdoğan "Arkanda koruma yok mu" diyerek yanıt verdi. "Araç nasıl" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'ndan "Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım" yanıtını alınca şaşkınlıkla "Neden" dedi. Malezya Başbakanı İbrahim ise "E ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil ki" diye yanıt verince aracın arkasındaki Bilal Erdoğan'ın "O zaman inelim" demesi üzerine araç içinde gülümseten anlar yaşandı.

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Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araçta ses duyuyor musun? Ses var mı?" diye sorunca Enver İbrahim de "Hayır araç çok sessiz" ifadelerini kullandı.

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