Erdoğan ile Malezya Başbakanı Togg'a bindi; espriler havada uçuştu

"BENİM ŞOFÖRLÜĞÜME GÜVENMENE ŞAŞIRDIM"

Araç içerisinde "Ben genelde korumasız kullanıyorum" diyen Enver İbrahim'e Erdoğan "Arkanda koruma yok mu" diyerek yanıt verdi. "Araç nasıl" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'ndan "Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım" yanıtını alınca şaşkınlıkla "Neden" dedi. Malezya Başbakanı İbrahim ise "E ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil ki" diye yanıt verince aracın arkasındaki Bilal Erdoğan'ın "O zaman inelim" demesi üzerine araç içinde gülümseten anlar yaşandı.