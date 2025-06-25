Erdoğan ile Trump 6 yıl sonra yan yana geldi
Cumhurbaşkanmı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 6 yıl sonra yüz yüze görüştü.
İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı. Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.
İki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.
Daha sonra liderler ile eşleri onuruna Kraliyet Sarayı’nda düzenlediği akşam yemeğine katıldı.
Konukları karşılayan Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ile fotoğraf çektirdikten sonra yemeğe geçildi. Yemek öncesinde çekilen 'Aile Fotoğrafı' sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile tokalaştı.