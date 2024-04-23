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  4. Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı

Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Kaynak: İHA/DHA
Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı - Resim: 1

Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 

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Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı - Resim: 2

94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.  

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Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı - Resim: 3

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı. 

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Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı - Resim: 4
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