Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesine katıldı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Kaynak: İHA/DHA
Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati’nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
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94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
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Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.
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