Erdoğan ''İstanbul mitingine 1 milyon 700 kişi katıldı'' demişti! teyit.org doğrulamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıklamıştı. Doğrulama platformu teyit.org, miting yapılan alanda en fazla 865 bin kişinin olabileceğini belirledi.
Doğrulama platformu teyit.org, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mayıs 2023’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı iddiasını inceledi. Bu incelemeye göre, bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu, en kalabalık olan senaryo baz alındığında miting alanına sığabilecek insan sayısı 865 bin olarak hesaplanıyor.
Teyit yaptığı analizde bir alanda veya meydanda kaç kişinin bulunduğunu hesaplamaya yarayan araç olan MapChecking’in kullandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“Atatürk Havalimanı’nın farklı açılarından çekilen fotoğraflar ve videolar haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden miting sırasında Atatürk Havalimanı’nı kuş bakışı görüntüleyen bir fotoğrafa ulaşıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahnede olduğu anda alanı kuşbakışı görüntüleyen videolara da yine sosyal medya üzerinden ulaşılıyor. Bu görüntülerdeki kalabalığın yayılımı ile alanı kuşbakışı görüntüleyen fotoğraftaki kalabalığın yayılımı da birbiri ile uyuşuyor.