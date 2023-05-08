Erdoğan ''İstanbul mitingine 1 milyon 700 kişi katıldı'' demişti! teyit.org doğrulamadı

Doğrulama platformu teyit.org, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mayıs 2023’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı iddiasını inceledi. Bu incelemeye göre, bir metrekarede beş kişinin yan yana ayakta durduğu, en kalabalık olan senaryo baz alındığında miting alanına sığabilecek insan sayısı 865 bin olarak hesaplanıyor.