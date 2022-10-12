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Erdoğan, Kazakistan lideri ile masa tenisi oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın ardından Kazak mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Erdoğan, Kazakistan lideri ile masa tenisi oynadı - Resim: 1

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı Astana'da yapıldı.

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Erdoğan, Kazakistan lideri ile masa tenisi oynadı - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazak mevkidaş Cömert Tokayev, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Erdoğan, Kazakistan lideri ile masa tenisi oynadı - Resim: 3

İki lider sonrasında resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

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Erdoğan, Kazakistan lideri ile masa tenisi oynadı - Resim: 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bugünkü görüşmelerinden sonra masa tenisi de oynadı.

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