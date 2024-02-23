Erdoğan keman görünce dayanamadı; türkü söyledi

6’ncı sınıf öğrencisi olan ve 4 yıldır keman çalan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu üyesiyle yakinen ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çaktırmadan bir de udu çalsan. Kemanın yanında udu da çalarsan çok iyi olur” şeklinde tavsiyede bulundu. Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve annesinden, yetenekli öğrenciyle ilgilenmelerini istedi.