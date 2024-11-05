Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na Togg hediye etti
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.
Kaynak: AA, DHA, İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye’nin yerli otomobili Togg hediye etti. Caparov ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a at hediye etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdürüyor.
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Görüşmelerin ardından Erdoğan, Caparov'a ‘Pamukkale beyazı’ rengindeki Togg hediye etti.
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Sarayın bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, daha sonra Togg önünde fotoğraf çektirdi.
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