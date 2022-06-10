Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu

Çok mutlu olduğunu söyleyen Saime Yığcı, "Valla durdurdum konvoyu. Oğlumun bu ayın 26'sında düğünü vardı. Düğüne davet edip, davetiye verdim. Bizi görünce duruyor, muhabbet ediyoruz, çok seviyorum kendisini. Davetiye verdim, telefonumu da yazdım .Memnuniyetle aldı. Mutlu olurum orada ismi geçerse, kendini görürsek" diye konuştu.