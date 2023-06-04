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Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı

Gazeteci Mehmet Barlas, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı - Resim: 1

İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede tedavi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, 1 Haziran’da hayatını kaybetti. Barlas için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 

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Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı - Resim: 2

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra  Barlas’ın yakınları, sevenleri ve mesai arkadaşları katıldı.

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Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı - Resim: 3

Barlas’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek. (DHA)

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Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı - Resim: 4
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