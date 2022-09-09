Erdoğan o ülke ile kimlikle seyahati açıklamıştı: Aramalar katbekat arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da yaptığı açıklamada iki ülke vatandaşlarının kimlikle seyahat edebileceklerini duyurmuştu. Kararın açıklanmasının ardından Google’da Sırbistan'ı aramalar 5 kat arttı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunda Sırbistan ve Bosna-Hersek ülkelerine kimlikle seyahat edilebileceğini açıkladı.
Açıklamanın ardından şehirler için uçak bileti aramaları 5 kat, Bosna Hersek'teki şehirler için uçak bileti aramaları ise 15 kat arttı.
Vatandaşlar yurt dışına seyahat edebilmek için fırsat araştırmalarına başladı.
İŞTE KİMLİK KARTI İLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK ÜLKELER
KIBRIS
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 30 gün sürecek seyahatleri için pasaportsuz çipli kimlik kartı ile seyahat edilebiliyor. Eski ve fotoğrafsız kimlikler ise ülkeye girişte kabul edilmiyor. Türkiye'den ortalama 1,5-2 saatte Kıbrıs'a ulaşarak Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa şehirlerini ziyaret etmek mümkün. Hem tarihi hem plajları hem de eğlence dünyası ile seyahat severlere farklı bir dünya açan Kıbrıs, özel lezzetleri ile de keyifli bir tatil imkanı sunuyor. KKTC'ye ulaşım için uçuşlar Lefkoşa Ercan Havalimanı'na gerçekleştiriliyor. Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Bodrum, Adana, Trabzon gibi şehirlerden Ercan Havalimanı'na direkt uçuşlar düzenleniyor.
AZERBAYCAN
Azerbaycan da, Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Fotoğraflı ve çipli yeni kimlik kartı ile 90 günü aşmamak kaydıyla Azerbaycan'a seyahat edilebiliyor. Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehri olan Bakü'ye Türkiye'nin birçok şehrinden uçakla direkt ulaşmak mümkün.
UKRAYNA
Ukrayna'ya hem vizesiz hem de pasaportsuz gidebilirsiniz. 180 gün içinde 90 güne kadar giriş izni veren Ukrayna'ya eğer pasaport almadan seyahat etmek istiyorsanız yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik kartınızın olması gerekmektedir.