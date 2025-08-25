Erdoğan: ''Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz''

"Ahlat’ta ilim ferasetle buluşmuş; sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir"

"Bugün alimlerin, zahitlerin, evliyanın yeşerip kök saldığı mümbit topraklardayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün yiğitler yurdu, gaziler otağı, şehitler diyarı Ahlat'tayız. Bugün Ertuğrul Gazi'nin doğduğu ata şehrimizdeyiz. Hem kılıçlarıyla hem kalem hem de eserleriyle Ahlat’ı vatan kılan, burayı önce Malazgirt'in sonra da Anadolu'nun fetih üssü yapan cümle ecdadı, cümle gazi ve şühedayı rahmetle yad ediyorum. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Konuşmamın hemen başında şu gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Buradaki mezarlar, kümbetler, abideler ve diğer tüm eserler yalnızca birer kültür varlığı değil, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin en güçlü şahitleridir. Ahlat’ta ilim ferasetle buluşmuş; sanat ve zanaat edep ve ahlakla süslenmiştir. Bu hakikatin en sarih nişaneleri Selçuklu kabristanındaki taş mezarlardır. Çağının çok ötesinde yüksek bir üslup ve hikmet dolu bir dille vücuda getirilen yapıların bir özelliği de şudur. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimeleri dikkat edin yalnızca şahidelere hak edilmiştir. Sandukalar ise alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem Efendimizin hadisi şerifleriyle tezyin edilmiştir. Bu hiç şüphesiz yüksek bir seciyenin dışavurumudur. Müeddep bir bilinç ve şahsiyetin izdüşümüdür. Selçuklu ordularının kahraman askerlerine aşkla, imanla, inançla bu toprakların harcını yakan vahdet, uhuvvet ve şehadet şuuru ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."