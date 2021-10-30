Erdoğan, talimatı verdi: EYT'liler için yeni formül bulundu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşa rahat nefes aldıracak düzenlemelerin yapılması talimatını verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilik için yaşı bekleyenler (EYT), asgari ücret ve emekli aylıkları konusunda çalışma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada...
Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre en düşük maaş 2 bin TL AK Partili milletvekilleri geçen yaz ayları boyunca seçim çevrelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. İstek ve talepler rapor haline getirilerek parti genel merkezine sundu. Yapılan çalışmaların çerçevesinin belirlenmesinde bu öncelikli beklentiler de dikkate alındı. Dar gelirliyi rahatlatmak için atılması planlanan, üzerinde çalışılan konular...
Yaşa takılana çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.
Aylıklara zam Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında (bu rakam daha aşağı çekilebilir) emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.