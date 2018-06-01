  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2018 07:35

Erdoğan'dan sahurda sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin daveti üzerine yurda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, öğrencilerle sohbet edip, sahur yaptı.

Erdoğan'dan sahurda sürpriz ziyaret

Altındağ'da bulunan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Diş Hekimliği öğrencisi Güngör Atak, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sahur yapmaya davet etti.

1/ 10
Erdoğan'dan sahurda sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Çayınız hazırsa geliyorum" diye cevap verdi, ardından da yurdu ziyaret etti.

2/ 10
Erdoğan'dan sahurda sürpriz ziyaret

Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

3/ 10
Erdoğan'dan sahurda sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahur yapıp, gençlerle bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında öğrenciler, Cumhurbaşkın Erdoğan ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM