Erdoğan'dan sahurda sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan bir öğrencinin daveti üzerine yurda sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, öğrencilerle sohbet edip, sahur yaptı.
Altındağ'da bulunan Hüseyin Gazi Öğrenci Yurdu'nda kalan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Diş Hekimliği öğrencisi Güngör Atak, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sahur yapmaya davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Çayınız hazırsa geliyorum" diye cevap verdi, ardından da yurdu ziyaret etti.
Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan Aksu ile Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.