Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açılışı gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'a kadar seferlerin ücretsiz olduğunu açıkladığı Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor.