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  4. Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi

Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi

Açılışı 26 Nisan'da yapılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 31 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek ücretsiz seferler için tahsis edilen yaklaşık 101 bin biletin tamamı tükendi.

Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından açılışı gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'a kadar seferlerin ücretsiz olduğunu açıkladığı Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor.

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Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi - Resim: 2

AA muhabirinin TCDD yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Sivas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara güzergahındaki tüm illerde karşılıklı seferler için yaklaşık 101 bin ücretsiz bilet tanımlandı.

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Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi - Resim: 3

Vatandaşların internetten ve gişelerden ulaşabildiği biletlerin tamamı rezerve edildi. 

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Erdoğan ücretsiz olduğunu duyurmuştu! 3 günde hepsi tükendi - Resim: 4

Ücretsiz seyahatten yararlanmak isteyen vatandaşlar, sefer saatlerinde garlarda yoğunluk oluşturuyor.

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