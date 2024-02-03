Erdoğan ünlü yazarın cenazesine katıldı: ''Ablaların ablasını uğurluyoruz''

"ABLALARIN ABLASINI UĞURLUYORUZ"

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten şu anda ebediyete Hakk'a ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi. 'Anneciğim, ablacığım' hep bunları söylerdi. Böyle bir güzelliği vardı. Tabii, hem bizim Cumhurbaşkanlığı'nın ödüller ödülünden bir tanesini alan bir ablamızdı hem bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız, bir hanımefendiydi. Az önce, hocamın da ifade ettiği gibi o güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizi inşallah cennetinde bir arada haşrucem eylesin. Ben tüm ailesine de baş sağlığı dilerken, toprak anamız evet, ebediyete uğurlanıyor. O gerçekten toprak ana olmayı sürekli bizlere de ifade ederdi. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Eyüp Sultan Hazretlerinin hemen bu hazirede olması bizler için onunla bu dünyada çok daha fazla bir arada olmayı inşallah bizlere nasip edecektir. Geldik, gidiyoruz ve tabi ki şu anda özellikle ebediyete uğurladığımız Alev anamız, ablamızla da ebediyette Rabbim bizleri haşrucem eylesin. Hocam zaten kelamların en güzelini ifade etti" diye konuştu.