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Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi

Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke genelindeki doğurganlık hızı 1.51 çocuk oldu. Nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2.10 doğurganlık hızının üzerinde ise sadece 10 il yer aldı.

Kaynak: DHA
Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi - Resim: 1

TÜİK temel doğurganlık göstergelerine göre, 2023 yılında 958 bin 408 doğum gerçekleşirken toplam doğurganlık hızı, nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10'un altında kalarak, 1,51 olarak gerçekleşti. En son 2016 yılında kendini yenileme düzeyinin üzerinde 2,11 olarak gerçekleşen doğurganlık hızı, 2017'de 2,08, 2018'de 2, 2019'da 1,89, 2020'de 1,77, 2021'de 1,71 ve 2022'de ise 1,63 olarak gerçekleşti.

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Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi - Resim: 2

İLLERE GÖRE DOĞURGANLIK HIZLARI

İllere göre toplam doğurganlık hızlarına bakıldığında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10 doğurganlık hızının üzerinde ise yalnızca 10 il yer aldı. Bu iller; Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak'tan oluştu. 

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Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi - Resim: 3

Ancak bu illerde de doğurganlık hızı önceki yıllara göre düşüş gösterdi. Doğurganlık hızı en yüksek il Şanlıurfa'da doğurganlık hızı, 2018'de 4,16 çocukken 2023'te 3,27 çocuğa geriledi. 

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Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi - Resim: 4

Aynı yıllarda doğurganlık hızları; Ağrı'da 3,29'dan 2,20'ye, Bitlis'te 3,07'den 2,21'e, Diyarbakır'da 2,97'den 2,22'ye, Gaziantep'te 2,86'dan 2,10'a, Mardin'de 3,16'dan 2,40'a, Muş'ta 3,25'ten 2,24'e, Siirt'te 3,18'den 2,23'e, Batman'da 2,91'den 2,18'e ve Şırnak'ta 3,63'ten 2,72'ye geriledi.

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