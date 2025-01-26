Erdoğan ''Varoluşsal bir tehdit'' demişti: TÜİK verileri tehlikeyi gözler önüne serdi

İLLERE GÖRE DOĞURGANLIK HIZLARI

İllere göre toplam doğurganlık hızlarına bakıldığında toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise 1,13 çocuk ile Bartın oldu. Nüfusun kendini yenileme düzeyi olan 2,10 doğurganlık hızının üzerinde ise yalnızca 10 il yer aldı. Bu iller; Ağrı, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak'tan oluştu.