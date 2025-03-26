Erdoğan ve annesine hakaretten gözaltına alındı
İstanbul'daki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine hakaret ettiği tespit edilen H.K. (30) gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor.
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Gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve annesine yönelik hakaret içerikli sloganlar attığı tespit edilen H.K. gözaltına alındı.
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Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)
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