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Erdoğan ve annesine hakaretten gözaltına alındı

İstanbul'daki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesine hakaret ettiği tespit edilen H.K. (30) gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Erdoğan ve annesine hakaretten gözaltına alındı - Resim: 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri devam ediyor. 

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Erdoğan ve annesine hakaretten gözaltına alındı - Resim: 2

Gösteriler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve annesine yönelik hakaret içerikli sloganlar attığı tespit edilen H.K. gözaltına alındı.

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Erdoğan ve annesine hakaretten gözaltına alındı - Resim: 3

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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Erdoğan ve annesine hakaretten gözaltına alındı - Resim: 4
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