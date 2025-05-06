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Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra ilk kez bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. İkili arasındaki bu görüşme, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.

Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra ilk kez bir araya geldi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti.

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Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra ilk kez bir araya geldi - Resim: 2

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için kapıya çıkarken görüşme için bekleyen basın mensuplarına selam vererek hatıra fotoğraf çektirdi.

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Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra ilk kez bir araya geldi - Resim: 3

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında saat 18.07'de karşıladı. 

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Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra ilk kez bir araya geldi - Resim: 4

Yaklaşık 35 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti

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