Erdoğan ve Bahçeli, Bahçeli'nin rahatsızlığından sonra ilk kez bir araya geldi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. İkili arasındaki bu görüşme, MHP lideri Bahçeli'nin rahatsızlığı sonrası ilk görüşme olma özelliği taşıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki konutunda ziyaret etti.
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Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için kapıya çıkarken görüşme için bekleyen basın mensuplarına selam vererek hatıra fotoğraf çektirdi.
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Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bahçe kapısında saat 18.07'de karşıladı.
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Yaklaşık 35 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti
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