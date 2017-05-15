SON DAKİKA
İŞSİZLİK RAKAMLARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Mayıs 2017 09:19

Erdoğan ve Lukaşenko'nun samimi anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 ülke liderinin katıldığı "Kuşak ve Yol Forumu" için gittiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Forumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun samimi konuşmaları dikkati çekti.

Erdoğan ve Lukaşenko'nun samimi anları

Organizasyon sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile sohbeti dikkati çekti.

1/ 7
Erdoğan ve Lukaşenko'nun samimi anları

Daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Meclisi'nde akşam yemeği verildi.

2/ 7
Erdoğan ve Lukaşenko'nun samimi anları

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Peng Liyuan karşıladı.

3/ 7
Erdoğan ve Lukaşenko'nun samimi anları

Şi tarafından verilen akşam yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, zirvedeki liderler ve eşleriyle aile fotoğrafı çektirdi.

4/ 7