Erdoğan ve Lukaşenko'nun samimi anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 ülke liderinin katıldığı "Kuşak ve Yol Forumu" için gittiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Forumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun samimi konuşmaları dikkati çekti.
Organizasyon sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile sohbeti dikkati çekti.
Daha sonra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Meclisi'nde akşam yemeği verildi.
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Çin Devlet Başkanı Şi ve eşi Peng Liyuan karşıladı.