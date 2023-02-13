Erdoğan, yaralı depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralanan bazı vatandaşlar İstanbul'daki hastanelere sevk edilmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaralı depremzedeler ve ailelerini ziyaret etmek üzere saat 17.30 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne geldi.
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Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı, depremzedeleri hasta odalarında ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
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