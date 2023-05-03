Erdoğan yerli helikoptere isim verdi

YANGINLA MÜCADELEDE DEV FİLO

Alınan yeni araçlar ile orman yangınlarıyla mücadelede güçlü bir hava filosu oluşturuldu. Bu yıl 75 helikopter, 21 uçak, 8 İHA olmak üzere toplam 104 hava aracıyla orman yangınlarına karşı etkin mücadele sağlanacak. OGM hava güçlerinin 2000'li yılların başında 85 ton olan toplam su atma kapasitesi, bu yıl itibarıyla toplam 431 tona ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içinde, yangın söndürme filosu, ağırlıklı olarak yerli ve milli kaynaklardan temin edilecek 41 adet hava aracı ile daha da güçlendirilecek. Yerli ve milli Atak-2 helikopterinden dönüştürülerek üretilecek olan ve 4 ton su atma kapasitesine sahip 10 helikopter için de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ile 208 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.