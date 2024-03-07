Erdoğan'a ''Ağar'' karşılama
AK Parti'nin Elazığ mitingi için Elazığ'a giden Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar karşıladı...
Miting için Elazığ’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılayanlar arasında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın da olduğu da öğrenildi.
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AK Parti eski Milletvekili Tolga Ağar, sosyal medya hesabından Erdoğan’ın Elazığ ziyaretine dair fotoğraflar paylaştı.
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“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle şehrimizde düzenlenen mitinge katılım sağladık” diyen Tolga Ağar’ın paylaşımlarında, Mehmet Ağar’ın da bulunması dikkat çekti.
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