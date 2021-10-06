Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı! Tarih belli oldu

3600 EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYELER NE KADAR OLACAK?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.