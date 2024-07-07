Erdoğan’dan A Milli Takım’a destek! Soyunma odasına girdi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
A Milli Futbol Takım, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maçın ardından soyunma odasına inerek futbolcuları tebrik etti.
Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) boy gösteren A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede rakibine 2-1 yenilen Milli Takım turnuvaya veda etti.
Ay-Yıldızlılarımızın golünü 35. dakikada Samet Akaydin kaydetti. Hollanda'ya galibiyeti ve yarı final biletini getiren golleri ise 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Cody Gakpo attı. A Millî Takımımızda Bertuğ Yıldırım, 90+6. dakikada kulübeden kırmızı kart gördü.
ERDOĞAN: BURAYA KADAR BU İŞİ BAŞARILI GETİRDİNİZ
Maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müsabaka sonrası A Milli Takım’ın soyunma odasına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcuları tek tek tebrik ederek, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.