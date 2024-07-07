Erdoğan’dan A Milli Takım’a destek! Soyunma odasına girdi: Siz bizim şampiyonumuzsunuz

ERDOĞAN: BURAYA KADAR BU İŞİ BAŞARILI GETİRDİNİZ

Maçı tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müsabaka sonrası A Milli Takım’ın soyunma odasına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcuları tek tek tebrik ederek, "Hepinizi tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var, gelecekte de biz bu işi götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Buraya kadar bu işi çok başarılı getirdiniz" ifadelerini kullandı.