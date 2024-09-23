Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.
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Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.
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