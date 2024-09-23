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Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA
Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti - Resim: 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

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Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti - Resim: 2

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.

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Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti - Resim: 3
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Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti - Resim: 4
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