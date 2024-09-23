Erdoğan'dan ABD'de TÜRGEV ve Ensar ziyareti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.