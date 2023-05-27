Erdoğan'dan Adnan Menderes'in mezarına ziyaret

Evet, Menderes bu milletin adamıydı. Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes'i, ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanları asla hazzetmediler. Sadece bununla kalmayıp her fırsatta onlarla milletin arasını açmak, onu da başaramazlarsa vücutlarını ortadan kaldırmak için uğraştılar, didindiler. Hemen bir diğer anıt mezar da ebedi istirahatgahında olan rahmetli Özal da benzer saldırılara maruz kalmış benzer sıkıntılar yaşamıştı. Bizim de belediye başkanlığından itibaren başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerimiz aynı mücadelelerle geçti. Ama hamdolsun ülkemizle ilgili karanlık hevesler hiçbir zaman tüm manasıyla başarıya ulaşamadı. Türk demokrasisi bir 27 Mayıs'ta aldığı yarayla sendelemiştir. Şimdi 63 yıl sonra yine bir 27 Mayıs'ta yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz. Milletimiz gerisinde pek çok mücadelenin, acının, fedakarlığın bulunduğu demokrasisinin kıymetini çok iyi bilmektedir. Seçimlerdeki katılım oranları milletimizin demokrasi yoluyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının ifadesidir. Türkiye seçimleri dünyada örneği olmayan katılım seviyesi yanında şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleştirmesiyle de farkını ortaya koymuştur.