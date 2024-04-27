Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti.
Kaynak: DHA
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Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.
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Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
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Bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti.
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