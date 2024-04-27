  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret

Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğrayarak çalışanlarla sohbet etti.

Kaynak: DHA
Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret - Resim: 1
1 / 16
Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret - Resim: 2

Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Erdoğan'ın konvoyu Kirazlıtepe mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı. 

2 / 16
Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret - Resim: 3

Erdoğan makam aracından inerek çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. 

3 / 16
Erdoğan'dan akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyaret - Resim: 4

Bir süre burada kalan Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. 

4 / 16