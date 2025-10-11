Erdoğan'dan babaevinde ''kirlettik, rezil ettik'' dediği bir zamanların cennetine ziyaret
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti, sel afetinin izlerinin silinmesine yönelik sürdürülen çalışmaları denetledi, ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nı ziyaret etti.
Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2'nci gününde ziyaretlerini sürdürdü. Sabah saatlerinde Güneysu'daki konutundan ayrılan Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla sohbet etti.
Erdoğan, kentte 20 Eylül'de metrekareye 355 kilogram yağış düşmesiyle oluşan sel ve heyelan afetinin yaralarının sarılması için sürdürülen çalışmaları yerinde denetledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Güneysu'dan bindiği helikopter ile dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’na geldi.
Erdoğan burada, yapımı tamamlanan yenileme ve koruma projesi kapsamındaki termal tesis ve konaklama birimleri ile çevre düzenlemelerini yerinde inceledi.
