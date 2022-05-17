  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti

Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünün ardından taziye ziyareti amacıyla Abu Dabi'ye geldi.

Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın vefatı nedeniyle Abu Dabi’ye geldi. 

1 / 15
Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti - Resim: 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye ziyareti çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la görüşme gerçekleştirdi.

2 / 15
Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti - Resim: 3

Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

3 / 15
Erdoğan'dan BAE'ye taziye ziyareti - Resim: 4
4 / 15