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  4. Bakan Koca'yla Türkiye'ye gelmişlerdi... Erdoğan hastanede ziyaret etti

Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilerek Ankara'da tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

Kaynak: DHA/İHA
Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sabaha karşı Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 27 kanser hastasını ziyaret etti. 

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Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret - Resim: 2

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

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Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret - Resim: 3

Hastaları tek tek ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret - Resim: 4

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte; ülkemize getirdiğimiz hastaları, yüreği Gazze'de olan herkes adına ziyaret ettik" ifadelerini kullandı. 

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