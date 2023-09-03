Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan´da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan ve İstanbul´daki özel bir hastanede tedavileri devam eden Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı´yı ziyaret etti.