Erdoğan'dan şehit ailelerini duygulandıran ziyaret

Erdoğan, ziyaret sırasında vatandaşlar tarafından sevgi gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarette bulunduğu şehit yakınlarından biri de 15 Temmuz'da oğulları Hakan ve Mehmet Gülşen ile yeğeni ve damadı Lütfi Gülşen'i şehit veren Muzaffer Gülşen oldu.