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Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da oyunu kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir vatandaşın yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak için İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde okula girdi.

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Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü - Resim: 2

Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sıraya girerek beklemeye başladı. Arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören bir seçmen şaşkınlıkla gülümsedi.

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Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü - Resim: 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gülümseten seçmen daha sonra sırasını verdi, arkaya geçti. 

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Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü - Resim: 4

Erdoğan, sandık görevlilerini selamladıktan sonra oyunu kullanmak için kabine geçti.

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