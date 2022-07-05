Erdoğan'ı da AK Parti'yi da kara kara düşündüren seçim anketi açıklandı

Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarına bakıldığında AK Parti'nin yüzde 22,5 ile ikinci parti olarak yer aldığı görüldü.

Yüzde 23 oyla CHP birinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü parti olurken, onu HDP yüzde 8,7 ile takip etti. MHP'nin ise yüzde 6,8 oy oranı aldığı görüldü.