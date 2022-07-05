Erdoğan'ı da AK Parti'yi da kara kara düşündüren seçim anketi açıklandı
Muhalefetin "erken seçim" çağrılarına karşı çıkan AK Parti iktidarının bu kararının arkasındaki nedeni son seçim anketi ortaya çıkardı. AK Parti artık birinci parti değil.
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Halk TV’de katıldığı Sözüm Var programında, son anket sonuçlarını açıkladı.
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Yöneylem Araştırma’nın Haziran 2022 anketinde AK Parti’nin birinci parti çıkamadığı görüldü. Ankette ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında tüm adayların önde olduğu dikkat çekti.
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Ankete göre, kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarına bakıldığında AK Parti'nin yüzde 22,5 ile ikinci parti olarak yer aldığı görüldü.
Yüzde 23 oyla CHP birinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü parti olurken, onu HDP yüzde 8,7 ile takip etti. MHP'nin ise yüzde 6,8 oy oranı aldığı görüldü.
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Ankette yer alan "Hangi ittifaka oy verirsiniz" sorusuna yüzde 39,8 Millet İttifakı, yüzde 33,3 ise "Cumhur İttifakı" yanıtı verildi.
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