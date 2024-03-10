Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda

Zorlu bir yolculuk sürecinden geçtiklerini ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"Gezdiğiniz yerlerde dönem olarak da biraz farklı streslerin olduğu dönemlerde gelmek zorunda kaldık. Sınır ötesi harekatlarımız hala sürüyor ve bu bölgelere gidip 'sınırdan dağdan bir kaya alacağız' diyorsunuz. İnsanlar da anlamıyor. 'Ne yapacaksınız' diyor. Diyoruz ki tablo yapacağız. 'Tabloysa bunu niye bu kadar taşıyorsunuz' diyor. Böyle bir süreçte bizim için keyifli bir yolculuk oldu. Aynı zamanda bunun bir yol hikâyesini yaptığımız belgesel var. İnanıyorum ki bir gün vatandaşlarımızla buluşacak. Bunu özellikle çok istiyorum. Cumhuriyet, Türk kültürünün, Osmanlı'nın artık son dönemlerinin geldiği bir dönemde ve yurdun dört yanı işgal altındayken Türk bayrağını dalgalandırabilmek adına yeni bir kurtuluş hikayesidir bu."