Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapması dünya basınında geniş yer buldu. Haber ajansları gelişmeyi ''acil'' koduyla duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da "Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın" dedi.
Fransız haber ajansı AFP, son dakika olarak duyurduğu haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.