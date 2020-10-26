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  3. 26 Ekim 2020 16:59

Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapması dünya basınında geniş yer buldu. Haber ajansları gelişmeyi ''acil'' koduyla duyurdu.

Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında

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Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da "Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın" dedi.

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Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında

Fransız haber ajansı AFP, son dakika olarak duyurduğu haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın boykot çağrısı dünya basınında

İngiliz haber ajansı Reuters da son dakika koduyla duyurduğu haberi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Türklere Fransız ürünlerini almamaları çağrısında bulundu." cümlesiyle geçti.

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