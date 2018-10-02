Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” açıklaması sonrasında ekipler denetimleri sıklaştırdı.