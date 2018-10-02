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  3. 02 Ekim 2018 22:02

Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketteki teftişler hakkındaki çağrısı sonrası denetimler sıklaştı.

Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimler sıklaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” açıklaması sonrasında ekipler denetimleri sıklaştırdı.

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Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimler sıklaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor.

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Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimler sıklaştı

Zabıta memurları, fiyat etiketlerine bakarak, artış olup, olmadığını kontrol ediyor.

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Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimler sıklaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, il genelindeki hal ve marketlerde günlük denetimlerde bulunuyor.

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