Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimler sıklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketteki teftişler hakkındaki çağrısı sonrası denetimler sıklaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Marketlerde şurada burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkı varsa bunu zabıtaya bildirin. Belediyelere de sesleniyorum zabıtalarınızı uyarın” açıklaması sonrasında ekipler denetimleri sıklaştırdı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı hal ve marketlerde günlük denetim yapıyor.