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  3. 27 Ocak 2021 09:43

MAK Danışmanlık'tan dengeleri değiştirecek seçim anketi

Bir dönem AK Parti'ye yakınlığıyla anılan MAK danışmanlık şirketi Ocak ayında yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette AK Parti'deki oy kaybı, HDP ve MHP’nin baraj altında kalması kaldığı İYİ Parti’nin oy oranındaki artış dikkat çekti.

MAK Danışmanlık'tan dengeleri değiştirecek seçim anketi

MAK araştırma şirketi 2021’in ilk anket sonuçlarını açıkladı. Ankette gazeteci ve siyasilere yapılan saldırılar da vatandaşa soruldu. Saldırıya ilişkin vatandaşların yüzde 28’i ülkenin yeniden kardeş kavgasına sürüklenmesinden endişe duyduğunu belirtirken yüzde 41’i ise “Münferit olaylar” olarak yorumladı.

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MAK Danışmanlık'tan dengeleri değiştirecek seçim anketi

Ankette partilerin aldığı olası oy oranları da dikkat çekti. MAK’ın 14-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, “Yarım genel seçim olsa” başlığı altında vatandaşlara hangi partiye oy verecekleri soruldu. Vatandaşın yüzde 32,2’si tercihini AK Parti’den yana kullandı. CHP yüzde 22,5, İYİ Parti yüzde 12,3 oy alırken, baraj altında kalan HDP yüzde 8, MHP ise yüzde 7,7 oy aldı. Ankette Gelecek Partisi’nin yüzde 2,2 DEVA Partisi’nin ise yüzde 2 oy aldığı görüldü. Kararsızlar ise seçim barajını aşarak yüzde 10 çıktı.

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MAK Danışmanlık'tan dengeleri değiştirecek seçim anketi

Kararsızların oylarının dağıtılmasıyla Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti yüzde 35,6, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi CHP yüzde 24,9, Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti yüzde 13,6 oy oranına yükseldi. HDP’nin yüzde 8,9, Devlet Bahçeli’nin partisi MHP ise yüzde 8,5 oy oranına ulaşarak yine seçim barajı altında kaldı.

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MAK Danışmanlık'tan dengeleri değiştirecek seçim anketi

Ankette erken seçim sorusu da vatandaşa soruldu.Seçmenin yüzde 49’u erken seçim yapılması görüşünü bildirirken, erken seçime gerek olmadığını belirten vatandaşların oranı ise yüzde 41 olarak belirtildi. Seçmenin yüzde 10’u ise bu soruya yanıt vermekte kararsız kaldı.

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