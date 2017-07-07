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  3. 07 Temmuz 2017 12:58

Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da durduruldu !

Almanya'nın Hamburg kentinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da durduruldu !

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Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da durduruldu !

Almanya’nın Hamburg kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aracının, toplantının yapılacağı alana doğru giderken güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.

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Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da durduruldu !

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın otelden çıktıktan kısa bir süre polis eskortu eşliğindeki konvoyu cadde de beklemeye alındı.

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Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da durduruldu !

Zirve alanına yakın bir bölgede şortlu bir şahsın Alman polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından, Erdoğan’a yönelik bir planı olduğunu şahsın ifade etmesi üzerine böyle bir tedbire başvurulduğu öğrenildi.

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