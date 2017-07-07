Erdoğan'ın konvoyu Hamburg'da durduruldu !
Almanya'nın Hamburg kentinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konvoyu güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
Almanya’nın Hamburg kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aracının, toplantının yapılacağı alana doğru giderken güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.
Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın otelden çıktıktan kısa bir süre polis eskortu eşliğindeki konvoyu cadde de beklemeye alındı.