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  3. 25 Eylül 2018 17:53

Erdoğan'ın ''müsaade etmeyeceğiz'' dediği teröristler !

Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma sonrası İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müsaade etmeyeceğiz" terör unsurları böyle sıralandı.

Erdoğan'ın ''müsaade etmeyeceğiz'' dediği teröristler !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus basını için yazdığı makalede "İdlib bölgesinde bulunan radikal gruplara ve terör faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz" demesinin ardında gözler bölgeye ve bölgede bulunan radikal gruplara çevrildi.

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Erdoğan'ın ''müsaade etmeyeceğiz'' dediği teröristler !

İstihbarat raporlarına göre bölgede Türkiye'nin süreç içinde de yaptığı çözüm çalışmalarını da reddeden 4 radikal örgüt bulunuyor. Heyeti Tahriri Şam, Hurras Eldin, Cundül Aksa ve Türkistan İslam Partisi.

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Erdoğan'ın ''müsaade etmeyeceğiz'' dediği teröristler !

Heyeti Tahriri Şam bölgedeki en önemli aktörlerden biri. İdlib merkez, Reyhanlı karşısında bulunan Babel Hava Sınır Kapısı dahil İdlib bölgesinin neredeyse %60'lık bir kesimini kontrol ediyor.

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Erdoğan'ın ''müsaade etmeyeceğiz'' dediği teröristler !

Örgütün başında şuan da vekil emir olarak Ebu Muhammed Colani bulunuyor ama bölgedeki kaynaklara göre örgütün beyni Abu Abdullah Şami kod adlı Abdullah Halim Atvan.

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