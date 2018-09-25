Erdoğan'ın ''müsaade etmeyeceğiz'' dediği teröristler !
Türkiye ve Rusya arasında yapılan anlaşma sonrası İdlib'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "müsaade etmeyeceğiz" terör unsurları böyle sıralandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus basını için yazdığı makalede "İdlib bölgesinde bulunan radikal gruplara ve terör faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz" demesinin ardında gözler bölgeye ve bölgede bulunan radikal gruplara çevrildi.
İstihbarat raporlarına göre bölgede Türkiye'nin süreç içinde de yaptığı çözüm çalışmalarını da reddeden 4 radikal örgüt bulunuyor. Heyeti Tahriri Şam, Hurras Eldin, Cundül Aksa ve Türkistan İslam Partisi.
Heyeti Tahriri Şam bölgedeki en önemli aktörlerden biri. İdlib merkez, Reyhanlı karşısında bulunan Babel Hava Sınır Kapısı dahil İdlib bölgesinin neredeyse %60'lık bir kesimini kontrol ediyor.