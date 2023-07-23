Erdoğan'ın sözleri sonrası yeniden gündemde: İşte emekliye seyyanen zam için konuşulan tarih
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zam emeklileri mutlu etmezken Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam çabaları da yeterli olmamıştı. Erdoğan'ın emekli zammı için yıl sonunu işaret etmesinden sonra kulisler yine hareketlendi.
Milyonlarca emeklinin ek zam için heyecanla beklerken kulislerde konuşulan tarih ortaya çıktı. Erdoğan'ın emekliye zam için yılk sonunu işaret etmesi sonrası emekliye seyyanen zam yeniden gündeme geldi.
BAHÇELİ'DEN ÇAĞRI: ZAM YETERLİ BULUNMADI
Refah payıyla birlikte emeklinin zam oranı yüzde 25'e tamamlanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" diyerek seyyanen zam çağrısında bulunmuştu.
ERDOĞAN'DAN SEYYANEN ZAM MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ardından uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verirken emekli maaşları için yıl sonunu işaret etmişti.
"Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" diyen Erdoğan "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadelerini kullanmıştı. Show Haber'in haberine göre seyyanen zam seçeneği akıllara getiren bu mesaj sonrası emekli yeni maaşı için artık yeni yılı bekliyor.