Erdoğan'ın sözleri sonrası yeniden gündemde: İşte emekliye seyyanen zam için konuşulan tarih

"Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık" diyen Erdoğan "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadelerini kullanmıştı. Show Haber'in haberine göre seyyanen zam seçeneği akıllara getiren bu mesaj sonrası emekli yeni maaşı için artık yeni yılı bekliyor.