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Eren Kış-29 operasyonu başladı

Mardin'de, bölücü terör örgütüne yönelik Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu başlatıldı.

Eren Kış-29 operasyonu başladı - Resim: 1

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de “Eren Kış-29 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı. 

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Eren Kış-29 operasyonu başladı - Resim: 2

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden 571 personelden oluşan 38 operasyonel tim görev alıyor.

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Eren Kış-29 operasyonu başladı - Resim: 3
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Eren Kış-29 operasyonu başladı - Resim: 4
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