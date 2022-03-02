Eren Kış-29 operasyonu başladı
Mardin'de, bölücü terör örgütüne yönelik Eren Kış-29 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de “Eren Kış-29 (Mardin-Bagok) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Öcalan Operasyonu" başlatıldı.
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Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden 571 personelden oluşan 38 operasyonel tim görev alıyor.
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