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Eriyen kar suları taşkına neden oldu

Bartın'da sağanağın ve eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı ile Kocanaz Çayı taştı. 4 metre yükselen su seviyesi, taşkına neden oldu.

Eriyen kar suları taşkına neden oldu - Resim: 1

Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.

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Eriyen kar suları taşkına neden oldu - Resim: 2

Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.

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Eriyen kar suları taşkına neden oldu - Resim: 3

Kozcağız-Kumluca yolu Boğazköy mevkisi, Kocanaz Çayı'nın taşması nedeniyle ulaşıma kapanırken, trafik servis yolundan sağlanıyor.

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Eriyen kar suları taşkına neden oldu - Resim: 4

Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu.

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