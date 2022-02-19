Eriyen kar suları taşkına neden oldu
Bartın'da sağanağın ve eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı ile Kocanaz Çayı taştı. 4 metre yükselen su seviyesi, taşkına neden oldu.
Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 4 metre yükseldi.
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Yüksek kesimlerdeki karların da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler, Çağlayan piknik alanının bir bölümü ve büfeler su altında kaldı.
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Kozcağız-Kumluca yolu Boğazköy mevkisi, Kocanaz Çayı'nın taşması nedeniyle ulaşıma kapanırken, trafik servis yolundan sağlanıyor.
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Yağışlar, Arıt Deresi'nde de taşkına neden oldu.
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