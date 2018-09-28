Erkek arkadaşı yakıp çırılçıplak yola attı !
Bursa'da ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakılan kadının cenazesi defnedildi.
Bursa'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Şengül Vatansever'in (35) cenazesi defnedildi. Şengül Vatansever'in cenazesi merkez Osmangazi ilçesi Millet Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Vatansever'in cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Baba Aydın Vatansever, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının başına gelen olayı kendilerini arayan polislerden öğrendiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Kızım ağır yaralı olduğu için Bursa'dan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye salı akşamı gittik, dün vefat edince cenazesiyle döndük. Kızımı yakan kişi yakalanmış, hastanedeymiş diye duydum. Bu kişide kızımı yakarken üzerine sıçrayan benzinlerin alev alması nedeniyle biraz yanık oluşmuş."