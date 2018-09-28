Erkek arkadaşı yakıp çırılçıplak yola attı !

"Kızım ağır yaralı olduğu için Bursa'dan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye salı akşamı gittik, dün vefat edince cenazesiyle döndük. Kızımı yakan kişi yakalanmış, hastanedeymiş diye duydum. Bu kişide kızımı yakarken üzerine sıçrayan benzinlerin alev alması nedeniyle biraz yanık oluşmuş."