Erkek arkadaşıyla tartışan kadın şelaleden aşağı atladı

Edinilen bilgiye göre, İ.A. erkek arkadaşı F.Ş. ile birlikte Manavgat Büyük Şelale mevkiinde şelalenin 50 metre yukarısında alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle bir süre sonra aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında İ.A. intihar edeceğini belirterek ırmağa girdi ve açılmaya başladı. Akıntı ile hızla ilerleyen İ.A. kısa sürede şelalede çağlayan üzerinde bulunan kayaya gelerek kayaya tutundu.