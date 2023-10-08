Erkek hemşireye ''Eşime nasıl iğne yaparsın'' dayağı

'PERDENİN DIŞINA ÇIKARMAM ZORUNA MI GİTTİ'

​Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten K.F. S., "Eşim iğnesinin yapılması için perde ile dizayn edilen alandaki yatağa uzandı. Bu sırada içeriye erkek hemşire geldi ve benden perdenin dışına çıkmamı istedi. Ben de çıktım, iğne yapıldıktan sonra hemşire bana bakarak, 'Seni perdenin dışına çıkarmam zoruna mı gitti?' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybederek, ona saldırdım. Hem eşimin hastalığı hem de hemşirenin o sözleri yüzünden kendimi kaybettim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım" dedi.