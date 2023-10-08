Erkek hemşireye ''Eşime nasıl iğne yaparsın'' dayağı
Şanlıurfa'da, evinde rahatsızlanan eşine hastanede iğne yapan erkek hemşireyi darbeden şahıs, gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, acil serviste görevli erkek hemşire M.Ş.B. iğne yaptı.
DHA'nın haberine göre, bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan K.F. S., 'Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar’ diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı. Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları ‘beyaz kod’ verdi.
Saldırıda burnu kırılan M.Ş.B. tedaviye alınırken, K.F. S. ise gözaltına alındı. Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
'PERDENİN DIŞINA ÇIKARMAM ZORUNA MI GİTTİ'
Emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu belirten K.F. S., "Eşim iğnesinin yapılması için perde ile dizayn edilen alandaki yatağa uzandı. Bu sırada içeriye erkek hemşire geldi ve benden perdenin dışına çıkmamı istedi. Ben de çıktım, iğne yapıldıktan sonra hemşire bana bakarak, 'Seni perdenin dışına çıkarmam zoruna mı gitti?' dedi. Bu söz üzerine kendimi kaybederek, ona saldırdım. Hem eşimin hastalığı hem de hemşirenin o sözleri yüzünden kendimi kaybettim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım" dedi.