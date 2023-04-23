Erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabıyla yürüdü

Kanada Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kadına yönelik şiddet toplumumuzda hala yaygın. Hope in Heels, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluştururken; erkekleri ve erkek çocuklarını da çözümün bir parçası olmaya teşvik eden bir etkinlik. Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel değil, her şekilde geliyor. Benden başlayarak erkeklerin, eylemlerimizin ve sözlerimizin sonuçlarının farkında olması ve çevremizdeki kadınlara daha fazla alan açması gerekiyor" ifadelerini kullandı.